Morta a Roma per shock anafilattico cosa deve fare un ristorante per clienti con allergie alimentari

cosa devono fare gli esercenti quando nel loro locale c'è un cliente con allergie alimentari. Ieri una studentessa 21enne è Morta per uno shock anafilattico dovuto agli anacardi. Leggi su Fanpage.it Fanpage.it ha intervistato il vicedirettore generale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi per capiredevonogli esercenti quando nel loro locale c'è un cliente con. Ieri una studentessa 21enne èper unodovuto agli anacardi.

