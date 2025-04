Ilfoglio.it - Il populismo intellettuale è un ottimo metodo per sembrare intelligenti

Leggi su Ilfoglio.it

Per l’angolo della magia, oggi vi illustrerò due metodi infallibili per appariree coraggiosi dicendo cose sciocche e pusillanimi. Potete provarli a casa senza rischi, anche se l’ideale è sperimentarli in un editoriale, in un talk-show o – se avete questo privilegio – sul palco della manifestazione pacifista del 5 aprile convocata dal cuor di leone Giuseppe Conte. Sono due metodi strettamente imparentati, e quasi sempre a usarli sono le stesse persone. Il primo, che la professoressa Donatella Di Cesare ha innalzato fino alle vette del virtuosismo, richiede tre fasi: 1) formulate un’idea così rozza e ingenua che nessuna persona con un po’ di sale in zucca sarebbe disposta a sottoscriverla; 2) ribattezzatela “pensiero unico”; 3) partite lancia in resta per infilzare il vostro drago di cartapesta.