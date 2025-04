Dazi USA sull' olio toscano | il settore olivicolo tra preoccupazione e fiducia

olio extravergine d’oliva, si abbatte la mannaia dei Dazi americani, ma il settore invita alla calma. Tra i prodotti colpiti dalle nuove restrizioni volute dall’amministrazione Trump, infatti, c’è anche l’oro verde, un prodotto che in Toscana è sinonimo di eccellenza e, soprattutto, di posti di lavoro. Gli esperti consigliano prudenza, facendo affidamento sulla riconoscibilità del marchio e su una clientela d’oltreoceano fedele alla qualità e alla storia del prodotto, ma tra gli addetti ai lavori la preoccupazione si fonde con l’incertezza. Gli Stati Uniti rappresentano, infatti, il primo mercato estero per l’olio Evo della regione, un dato che solleva inevitabili timori nel comparto. "Il timore è che l’indotto possa subire un contraccolpo" va dritto al punto Fabrizio Filippi, presidente del Consorzio olio toscano, anche se spiega che la preoccupazione rimane moderata: il posizionamento premium dell’olio toscano potrebbe limitarne l’impatto. Lanazione.it - Dazi USA sull'olio toscano: il settore olivicolo tra preoccupazione e fiducia Leggi su Lanazione.it extravergine d’oliva, si abbatte la mannaia deiamericani, ma ilinvita alla calma. Tra i prodotti colpiti dalle nuove restrizioni volute dall’amministrazione Trump, infatti, c’è anche l’oro verde, un prodotto che in Toscana è sinonimo di eccellenza e, soprattutto, di posti di lavoro. Gli esperti consigliano prudenza, facendo affidamentoa riconoscibilità del marchio e su una clientela d’oltreoceano fedele alla qualità e alla storia del prodotto, ma tra gli addetti ai lavori lasi fonde con l’incertezza. Gli Stati Uniti rappresentano, infatti, il primo mercato estero per l’Evo della regione, un dato che solleva inevitabili timori nel comparto. "Il timore è che l’indotto possa subire un contraccolpo" va dritto al punto Fabrizio Filippi, presidente del Consorzio, anche se spiega che larimane moderata: il posizionamento premium dell’potrebbe limitarne l’impatto.

