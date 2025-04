The Voice Senior Taken Tradimento o Sherlock Holmes? La tv del 4 aprile

Per la prima serata in tv, venerdì 4 aprile, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda "The Voice Senior", condotto da Antonella Clerici.Quinta stagione del programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Ancora una volta quattro coach competono per aggiudicarsi le voci migliori e, una volta formate le squadre, selezionare i talenti più meritevoli da far accedere all'ultima puntata live, una festa della musica ricca di ospiti e soprese, in cui si decreta il vincitore.A giudicare le performances sono: Arisa, Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Berté.Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di "NewsRoom". Monica Maggioni intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l'inchiesta, l'analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti.

