Emanuele Colandrea domani a Ceglie Messapica Musica live

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Sabato 5 aprile, continuano gli appuntamenti con ladi Retroscena acon ildi. Il cantautore laziale presenterà sul palco del centro culturalese, il suo ultimo lavoro uscito martedì 1° aprile per l’etichetta 29Records.“UNO”, quarto album da solista del cantautore e polistrumentista tra i più interessanti del panorama romano, che per questo lavoro sdi chiudersi in studio e di fare tutto da solo. I crediti di questo disco sono quanto di più stringato si possa immaginare: l’album è scritto, suonato, arrangiato, registrato, mixato e masterizzato da.E anche sul palco, in questo primo tour di presentazione del nuovo album,sarà uno: da solo con le sue chitarre, la tastiera, le armoniche e i synt, e quanto altro deciderà di portare con sé in questo viaggio.