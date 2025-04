Vivifiume Ombrone tra sport e territorio

Vivifiume Ombrone, la manifestazione andrà in scena da oggi a domenica. Un compleanno importante per questo evento maremmano che fin dalla sua nascita rappresenta una vetrina di promozione degli sport outdoor e del contratto di fiume come strumento strategico per la valorizzazione dei territorio. "E' un'edizione importante – sottolinea Maurizio Zaccherotti (foto), coordinatore nazionale acquaviva Uisp – che ci stimola a fare ancora di più e meglio per promuovere il fiume come risorsa importante per il territorio. Noi ci siamo e vogliamo continuare a esserci, in questo percorso che ci ha visto crescere e continuare a portare sulle sponde e nelle acque dell'Ombrone la nostra idea di sport, da coniugare con ambiente e socializzazione".

