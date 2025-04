Ilfoglio.it - Si esce dalle istituzioni internazionali più facilmente che dalla porta di casa

Leggi su Ilfoglio.it

Decenni di invocazioni militanti a uscireNato spiazzati di colpo dal programma di Musk e compagni di far uscire gli Usa da Nato e Onu. Come un fuoruscire da sé. Ricorrere alle formule dell'esorcismo: “Ti esorcizzo spirito immondo, serpente maledetto”. Il 20 gennaio Trump ha firmato l’uscita dall’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità – a valere fra un anno, secondo i trattati. Sisolennipiùchedi. Un caso pittoresco fu quello della Turchia, che nel 2021 uscìConvenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che aveva ospitato e patrocinato a Istanbul dieci anni prima, e di cui era stata prima firmataria. Firma di Erdogan in entrata, firma di Erdogan in uscita.