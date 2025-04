Dazi | in Puglia hanno chiuso 14 negozi al giorno lo scorso anno bene la tassazione bigtech Confesercenti

Confesercenti Puglia:Accogliamo con favore la proposta avanzata dalla Francia – fa sapere Confesercenti Puglia con una nota – per una revisione della tassazione dei colossi del web a livello europeo. È l'occasione per intervenire e correggere finalmente lo squilibrio fiscale che penalizza le imprese del territorio, erode il gettito fiscale e contribuisce alla desertificazione commerciale di borghi, paesi e Città.Dal 2014 ad oggi l'Italia ha perso oltre 150mila attività commerciali, in Puglia nel 2024 hanno chiuso 14 ogni giorno, gran parte piccoli negozi, con un impatto particolarmente grave nei centri urbani minori e nelle aree interne. Intanto, il commercio online ha continuato a crescere a doppia cifra sostenuto da un vantaggio fiscale strutturale: le grandi piattaforme e-commerce internazionali pagano il grosso delle imposte nei Paesi a fiscalità più favorevole, anche quando generano ricavi da un'altra parte.

