Lanazione.it - Sentenza del Tar su Geal. Esultano FdI e Lucca 2032

Nel centrodestra si esulta per ladel Tar che riconosce fondato il ricorso del Comune, teso a mantenere autonoma la gestione di, dopo che l’Autorità Idrica Toscana aveva rigettato la richiesta. Fratelli d’Italia, con una nota congiunta del coordinamento comunale e provinciale, unitamente al capogruppo in Regione Vittorio Fantozzi, sottolinea la determinazione e la bontà della strada imboccata dall’amministrazione Pardini per salvare la società che gestisce l’acqua lucchese. "Dalla motivazione del provvedimento del Tar – si legge nella nota – emerge con chiarezza come l’Ait, con una istruttoria che durò un giorno, non abbia svolto nessuna verifica circa la presenza delle caratteristiche indicate dalla norma che prevede come i Comuni che hanno ancora in essere concessioni idriche comunali possano proseguire nella gestione autonoma del servizio idrico se sussistono tre elementi, requisiti confermati anche in sede di analisi tecnica e allegati al ricorso.