Lite nell’appartamento occupato a Celadina il centrodestra | Troppi episodi violenti ma il Comune non vuole la zona rossa

Bergamo.ancora al centro della cronaca cittadina. Dopo gli incresciosiavvenuti nei mesi scorsi, un’ aggressione ai danni di un barista e una violenta rapina in un fruttivendolo della, ieri, giovedì 3 aprile, è stata la volta di unaaccesa che poteva sfociare in tragedia in un appartamentoabusivamente, di proprietà di Aler. e proprio sul quartiere cittadino, anche la politica del capoluogo si era mossa, per chiedere, a fronte dei fatti accaduti che avevano appunto coinvolto i cittadini, l’istituzione di una “”, più precisamente zone a controllo rafforzato, sull’onda di quella istituita e attiva ormai da qualche settimana in via Paglia, Bonomelli, Novelli e in Malpensata. A portare in Consiglio Comunale la richiesta era stata la Lega, con buona pace di tutto il, che il 18 marzo aveva presentato un ordine del giorno urgente, a prima firma di Alessandro Carrara, ex segretario cittadino del Carroccio.