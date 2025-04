Quotidiano.net - Vinitaly 2025: Crescita e Sfide per il Veneto nel Mercato del Vino

Colgan Governatore Zaia,si annuncia come una manifestazione in ulteriore. Qual è la sua importanza per ile per il Paese? "Ogni anno l’edizione delsi può definire quella dei record. Non è un tormentone ma la sintesi di un trend diprogressiva che vede protagonista la kermesse veronese: un grande richiamo internazionale di cui gli addetti del settore sentono sempre più indispensabile la presenza. L’anno scorso sono state presenti 4.000 aziende per un totale di 30.000 operatori accreditati, provenienti da tutto il mondo. Sono numeri che comeci impongono una grande responsabilità; quella di garantire sempre un’ottima riuscita e di dare un’immagine di sostanza che faccia tornare chi c’è stato e faccia arrivare nuovi addetti del settore e visitatori.