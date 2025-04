Lanazione.it - Toscana Aeroporti potenzia le rotte: nuove destinazioni dal Vespucci di Firenze

Un weekend romantico in Costa Azzurra o una settimana di relax in Sardegna? Entrambe, risponde. Ildimostra i muscoli in vista dell’estate.mento delleesistenti ed allargamento a. È questa la strategia messa a terra dal gestore unico dei tre scali in Regione (Pisa,e l’Isola d’Elba) per il capoluogo toscano, nell’anno del suo decimo compleanno dal merging della società pisana con quella fiorentina. La visione complessiva della società è la messa a disposizione di oltre 8 milioni di posti, stimando un incremento del 9,6% rispetto alla stagione precedente, rispondendo così alla crescente domanda di mobilità aerea. In particolare, per la stagione iniziata lo scorso 30 marzo 2025, gli scali die Pisa collegheranno la Regionecon 96