Ilrestodelcarlino.it - Cesano alza la voce: "Prolungate il lungomare"

"Il prolungamento delè necessario". I residenti ditornano a chiedere a granil prolungamento delalla luce dei disagi dovuti al rifacimento del manto stradale nella frazione. "Questi lavori hanno evidenziato che il traffico non può convogliare in via strada terza – spiegano alcuni residenti – per alcuni giorni, il rifacimento di un tratto di manto stradale, un intervento necessario, ha obbligato corrieri e trasportatori, impossibilitati a transitare nel sottopasso delle Piramidi a causa dei lavori, a percorrere circa tre chilometri in più per immettersi nella statale. L’unico sottopasso che consente il transito di mezzi pesanti e autobus è quello di via Zanella. Per non parlare di noi residenti, che come loro ci siamo trovati a dover tornare indietro e questo ogni volta che il sottopasso si allaga o c’è un problema.