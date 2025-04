Quotidiano.net - Vinitaly 2025: il Grand Tour del vino italiano tra cultura e sfide internazionali

BaronciniUn nuovo, aperto non solo all’aristocrazia – in quel caso europea settecentesca –, ma anche a un mondo variopinto e popolare, nel senso più alto del termine. Und’Italia che racconta luoghi, storie, passioni, culture, vite attraverso il. Unper declamare, con ile Mario Soldati, semplicemente una parola che si ripete:al. È ilche si apre e che vi raccontiamo, in queste pagine, con il rigore dell’approfondimento scientifico; ma anche con lo stupore dei viaggiatori di altri secoli, di cui sopra; e, infine, con la passione e la professionalità di imprenditori che sono artisti, artigiani, sarti della bottiglia. Benvenuti al, benvenuti nel romanzo del: dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia e alla Sardegna, dall’Emilia-Romagna alle Marche fino alla Toscana e alla Lombardia, scaveremo nella provincia italiana alla ricerca, e qui torno a Soldati, del "prelibato, che schiva ogni pubblicità", che "vuole essere scoperto e conosciuto in solitudine, o nella religiosa compagnia di pochi amici".