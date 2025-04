Bergamonews.it - Taragna, omaggio a De Gregori e cinema: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il festival della polentaa Bagnatica, la sagra contadina e festa della primavera a Spirano, l’a Dea Nembro, l’incontro con Franco Bernabé a Terno d’Isola per la rassegna “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”, lo spettacolo “Infanzia felice” al cineteatro di Colognola a, cineforum e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 4 aprile.Ecco gli appuntamenti.alle 21 al cineteatro San Sisto di Colognola, a, andrà in scena lo spettacolo “Infanzia felice – Una fiaba per adulti”, con Antonella Questa.Dal 4 al 6 aprile al parcheggio del campo sportivo di Bagnatica si terrà la prima edizione del “Festival della polenta”. Tre giorni dedicati alla regina della montagna, preparata secondo la tradizione bergamasca, accompagnata da secondi piatti gustosi e abbinata ai migliori formaggi del territorio.