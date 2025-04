Noinotizie.it - Galatone: stasera “Mio fratello rincorre i dinosauri” Teatro

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:È ispirato all’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol “Mio” lo spettacolo di Christian Di Domenico in scena venerdì 4 aprile alle 20.30 (biglietti: 10 euro, ridotto 8) alComunale di. L’appuntamento è inserito nel cartellone della Stagione di prosa “OPS! L’imprevisto diventa spettacolo”, con la direzione artistica di Mary Negro e Gabriele Polimento della cooperativa Ventinove nove e Giuseppe Bortone di Zero Nove Nove.“Mio” è il terzo monologo scritto da Christian Di Domenico con un occhio di riguardo ai ragazzi. Si completa quella che l’attore brianzolo definisce la “trilogia dell’occasione”: l’occasione di farsi perdonare un lungo silenzio con “U Parrinu – La mia storia con padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia”; l’occasione di accogliere lo straniero con “Nel mare ci sono i coccodrilli”; l’occasione di accettare e valorizzare la diversità con quest’ultimo lavoro, nato dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, in cui racconta la sua storia.