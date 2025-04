Guerra aperta alle truffe Fratelli d’Italia in azione | Così si evitano i raggiri

Fratelli d’Italia ha organizzato un incontro dal titolo ’truffe agli Anziani’ tenutosi ieri a Palazzo Patrizi. "E’ il primo di una serie di appuntamenti – ha ricordato l’assessore alla Sicurezza del Comune di Siena Enrico Tucci –. La conferenza ha lo scopo di mettere in guardia la popolazione, con una particolare attenzione agli anziani, rispetto a un reato odioso che ha come vittime i più fragili". Si tratta, infatti, di un fenomeno che ha avuto un aumento significativo negli ultimi anni sul territorio: "Gli over 65 sono i più colpiti non tanto dal tentativo di truffa, ma dall’avvenuta truffa – dichiarato il capogruppo di FdI Bernardo Maggiorelli –. Lanazione.it - Guerra aperta alle truffe. Fratelli d’Italia in azione: "Così si evitano i raggiri" Leggi su Lanazione.it Incidente di un congiunto, vendita di contratti truffa o di prodotti inesistenti: queste le principali modalità fraudolente utilizzate dai criminali a scapito della parte più fragile della società. Ed è proprio con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini che il gruppo consiliareha organizzato un incontro dal titolo ’agli Anziani’ tenutosi ieri a Palazzo Patrizi. "E’ il primo di una serie di appuntamenti – ha ricordato l’assessore alla Sicurezza del Comune di Siena Enrico Tucci –. La conferenza ha lo scopo di mettere in guardia la popol, con una particolare attenzione agli anziani, rispetto a un reato odioso che ha come vittime i più fragili". Si tratta, infatti, di un fenomeno che ha avuto un aumento significativo negli ultimi anni sul territorio: "Gli over 65 sono i più colpiti non tanto dal tentativo di truffa, ma dall’avvenuta truffa – dichiarato il capogruppo di FdI Bernardo Maggiorelli –.

Nocera Inferiore, guerra tra bande rivali: sconto di pena per Cuomo. Truffe sulle polizze auto, arresti e 30 milioni di sequestro tra Milano e Campania. Ne parlano su altre fonti

Guerra alle truffe e ai raggiri. Come riconoscerli e difendersi - Come capire una truffa telefonica o un raggiro telematico ma anche come evitare borseggi e furti con destrezza, e chi contattare in caso di emergenza, gli obiettivi dei nuovi incontri pubblici ... (msn.com)