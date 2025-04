Quotidiano.net - Riccardo Cotarella: il vino tra critiche e sfide del settore

Leggi su Quotidiano.net

, che momento attraversa il? "Nell’ultimo periodo sta affrontando problematiche inusuali, un po’ incatenate l’una all’altra, che provocano preoccupazione. A partire da questa blasfema convinzione che ilsia il responsabile di tutti i mali". Il presidente di Assoenologi traccia un bilancio del comparto, senza risparmiare. È sempre colpa dele del buon bere, insomma? "Infarto, depressione, pazzia: fra un po’ ilsarà responsabile anche del raffreddore, del mal di stomaco. Tutto questo non corrisponde alla realtà: si tratta dell’unico prodotto che si trasforma dal prodotto originale, da zucchero ad alcol". Come mai allora, secondo lei, questa ‘cattiva fama’? "Ci si è messo anche il codice della strada. Non perché non debbano esserci prudenza e sobrietà alla guida, ci mancherebbe altro, ma le ultime novità sono state presentate come la fine del mondo in maniera politicamente vantaggiosa, creando un danno incredibile.