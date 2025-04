Capotreno aggredita | Non riuscivo a dormire

Avevano litigato animatamente con un passeggero, per un problema di posti, poi la discussione si era protratta con altri passeggeri culminando con l'aggressione ad una capotreno che dopo una fermata del convoglio era risalita a bordo. Calci e graffi aveva rimediato la dipendente di Trenitalia andata in ospedale a farsi medicare e riportando una prognosi di cinque giorni. Protagonista una coppia di fidanzati, lui 52 anni, foggiano, lei 41 anni romana. Entrambi sono finiti a processo per interruzione di pubblico servizio e, solo la donna, anche per resistenza a pubblico ufficiale. Sono difesi dall'avvocato Edoardo Massari. L'episodio risale al 10 agosto del 2022, alla stazione di Senigallia. Era una giornata afosa e i due passeggeri facinorosi erano a bordo, in vacanza, un po' su di giri. Il treno, un regionale veloce Piacenza-Ancona che non ha potuto continuare il viaggio, era pieno e si è innescata una lite per un posto che sarebbe stato occupato impropriamente.

