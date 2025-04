Ilgiorno.it - Bar sigillato per cinque giorni dopo il regolamento di conti

di sospensione dell’attività. È il provvedimento disposto dal questore di Pavia Nicola Falvella nei confronti del locale dove una violenta lite fra due donne, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 marzo, ne aveva fatta finire una in ospedale, sfregiata al volto con un taglierino, e l’altra agli arresti. Ieri la polizia di Stato ha eseguito il provvedimento di "sospensione per5 dal 3 aprile al 7 aprile 2025) – come spiegato in una nota della Questura – dell’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande sito a Pavia in via Vigentina denominato Fenice Bar". La vittima, una quarantenne colombiana, aveva riportato lesioni al volto per una prognosi di 21. Già il 12 marzo la Questura aveva diramato un comunicato sull’arresto della presunta responsabile, una trentasettenne dominicana, spiegando che la lite era avvenuta per "undiper una vecchia discussione avvenuta tra le due e mai risolta".