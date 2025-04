Ilrestodelcarlino.it - Musica e spiritualità con le melodie gregoriane

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lasacra è un tesoro senza tempo, capace di elevare l’anima e connettere il fedele alla dimensione spirituale della liturgia. Benedetto XVI, appassionato cultore di questa tradizione, ricordava come essa non potesse scomparire dalla celebrazione sacra, sottolineando che "abbiamo tutti bisogno della bellezza della fede, perché la bellezza viene dalla verità stessa". Partendo da questa riflessione, l’associazione recanatese Controvento Aps ha organizzato un evento per tutti gli amanti dellae della: "Pasquali: LaSacra e il Canto Gregoriano, patrimonio artistico dell’umanità", una conferenza-concerto che si terrà domani alle 17, nella chiesa Giubilare di San Domenico a Recanati. La serata vedrà protagonisti i maestri Andrea Carradori e Francesco Mazzeo, che guideranno il pubblico alla scoperta delledella Settimana Santa.