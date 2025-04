Ilrestodelcarlino.it - Meditazioni e concerti. In arrivo ’Sementi’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Teatrocust2000 festeggia l’della primavera con "Sementi", un programma di appuntamenti che si snoderà tra aprile e maggio nella Sala Vecchiotti di via Valerio, 30, sede del collettivo. Protagonisti saranno alcuni ex allievi dell’associazione, rientrati a Urbino per celebrarne i 40 anni di attività. Si comincia stasera con il seminario-evento "Fioriture", tenuto da Barbara Teresa Piattella e Claudia Ceccarini,, azioni poetiche e psicomagiche per connettersi e sprigionare da se stessi la forza, il potere e l’energia creativa della primavera. L’appuntamento è per le 20.30. L’evento successivo sarà sabato 19 aprile, alle 19.30, con un concerto tenuto dal cantante, musicista e autore di commedia dell’arte Mauro Pepe. È previsto anche un aperitivo. Gli eventi proseguiranno anche a maggio, per esempio con il ritorno del laboratorio per adulti e adolescenti "Cellulare rima baciata del giocare", tenuto da Donatella Marchi e Alessandro Bedini, l’iniziativa "Cabaret Mystique" e una giornata dedicata al comico, con il contributo, al pianoforte, di Mario Mariani.