Orsara di Puglia: domenica cena di comunità "Nessuno è straniero"

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune didi:Ad. ? questo il senso della “di” in programma nel caratteristico borgo dei Monti Dauni6 aprile 2025, a partire dalle ore 19.00, negli spazi del Centro Anziani su iniziativa dei giovani partecipanti al progetto “Galattica”. Per partecipare basta portare del cibo tipico da condividere con tutti i presenti. Perché l’obiettivo è quello di coinvolgere tutte lepresenti in uno scambio gastronomico, come quella rumena, i migranti inseriti nei progetti di accoglienza provenienti da diverse parti del mondo e, ovviamente, i cittadini italiani. Un’occasione per fare festa, per socializzare, per conoscersi meglio attraverso il cibo, che ha un ruolo prezioso nella costruzione delle relazioni e nello scambio culturale.