Enoturismo in Italia | Crescita del 24% e Nuove Strategie di Accoglienza

Crescita del 24% del fatturato legato all'ospitalità, mentre 2 produttori su 3 accolgono personalmente gli enoturisti e 9 cantine su 10 propongono prodotti tipici del territorio. Ecco una prima fotografia dell'Enoturismo in Italia, nell'indagine appena presentata dal Movimento Turismo del vino e che commenta la nuova presidente Violante Gardini Cinelli Colombini. "Al questionario hanno risposto un terzo dei soci – spiega – e in generale emerge la volontà di rimboccarsi le maniche e di andare controcorrente rispetto ai dati passati in cui si diceva che l'Italia offriva esperienze un po' tutte uguali". Quali sono dunque le novità principali della ricerca? "Una Crescita del fatturato a due cifre è una cosa importante. E poi il dato dell'Accoglienza in cantina. Nel nostro Movimento, infatti, si passa da soci come Antinori e Ferrari alle piccole realtà.

