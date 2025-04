Parchi Emilia Centrale I primi pacchetti di turismo sostenibile nel nostro territorio

turismo sostenibile nelle aree naturalistiche protette della collina reggiana e modenese, curate dall'Ente Parchi Emilia Centrale. Per quanto riguarda il nostro territorio, il pacchetto turistico segue il percorso Collina Reggiana-Terre di Matilde. Le proposte sono però molto più di semplici pacchetti turistici, perché frutto di un articolato iter in tre fasi iniziato nel 2019 nell'ambito della Carta Europea del turismo sostenibile (Cets): riconoscimento ottenuto dall'Ente Parchi Emilia Centrale nel 2021 da parte di Europarc Federation. "Quello della Carta Europea del turismo sostenibile è un processo virtuoso che mette insieme istituzioni, associazioni e operatori che si sono dimostrati sensibili al tema della tutela dell'ambiente – ha detto Luciana Serri, presidente dell'Ente Parchi Emilia Centrale –.

