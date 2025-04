Quotidiano.net - Emilia-Romagna a Vinitaly: Vino e Turismo si Incontrano nel Padiglione 1

Leggi su Quotidiano.net

Il, il cibo, il. L’cala il tris a questo, come racconta l’assessora regionale Roberta Frisoni. Che occasione è questa per raccontare la regione anche dal punto di vista turistico? "è da quasi 60 anni il punto di riferimento in Italia per il mondo dele storicamente l’è ’di casa’ alUno, che per la sua posizione ideale dà il benvenuto ai visitatori. Quest’anno, con la cucina di Massimo Bottura, 80 espositori e 6 consorzi di produzione, con i loro prodotti affermati e le nuove proposte, e la vivace veste grafica delche richiama la nostra viae tutte le eccellenze che attraversa, siamo a Verona per affermare che ilinè un’incredibile occasione di vacanza. E attorno a esso ruota una experience fatta di ospitalità, tradizioni, identità, amore per la terra.