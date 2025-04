Al teatro Santi è di scena Tosca Il coro dei bambini per il Te Deum

Tosca, la celebre opera di Giacomo Puccini, a Vallefoglia diventa un progetto di comunità. Sul palcoscenico del teatro Santi inaugurato nel gennaio 2024 e con i suoi oltre 300 posti ormai punto di riferimento per l’intrattenimento locale, l’opera lirica farà il suo debutto domani alle 21: appuntamento clou della stagione teatrale di quest’anno, che ha coinvolto numerose competenze del territorio. A cominciare dal coro dei bambini che nell’opera pucciniana interpretano il Te Deum. Nella rappresentazione al debutto, realizzata grazie al contributo del Comune e delle aziende locali Dmm e Giustrò, sarà costituito da una cinquantina di alunni tra gli undici e i quattordici anni dell’istituto comprensivo Pian del Bruscolo di Tavullia, dove la preparazione dell’opera ha rappresentato un tassello importante nell’offerta formativa della scuola. Ilrestodelcarlino.it - Al teatro Santi è di scena "Tosca". Il coro dei bambini per il Te Deum Leggi su Ilrestodelcarlino.it , la celebre opera di Giacomo Puccini, a Vallefoglia diventa un progetto di comunità. Sul palcoscenico delinaugurato nel gennaio 2024 e con i suoi oltre 300 posti ormai punto di riferimento per l’intrattenimento locale, l’opera lirica farà il suo debutto domani alle 21: appuntamento clou della stagione teatrale di quest’anno, che ha coinvolto numerose competenze del territorio. A cominciare daldeiche nell’opera pucciniana interpretano il Te. Nella rappresentazione al debutto, realizzata grazie al contributo del Comune e delle aziende locali Dmm e Giustrò, sarà costituito da una cinquantina di alunni tra gli undici e i quattordici anni dell’istituto comprensivo Pian del Bruscolo di Tavullia, dove la preparazione dell’opera ha rappresentato un tassello importante nell’offerta formativa della scuola.

"Il grande buio", lo spettacolo al Teatro Santa Francesca Romana: omaggio a Quentin Tarantino - Venerdì 28 e sabato 29 marzo alle 21 e domenica 30 marzo, al Teatro Santa Francesca Romana va in scena “Il grande buio”, testo e ... (iltempo.it)

Ninni Bruschetta in scena al Teatro Verdi di Santa Croce - L’ultimo spettacolo del cartellone della prosa al Verdi di Santa Croce sull’Arno andrà in scena giovedì 3 aprile ... Uno spettacolo di teatro totale, ambiguo e sfuggente, in cui nulla ... (gonews.it)

“Mari/age” tratto da “Santa Samantha vs. Sciagura in tre mosse” in scena al TeatroImpulso di Catania - Un’opera che mescola ironia, dramma e profondi spunti di riflessione, messa in scena da Mario Guarneri. L’appuntamento è dal 3 al 6 aprile al TeatroImpulso di via Giovanni Gentile, a Catania. A ... (newsicilia.it)