Quotidiano.net - Il documentario

Si intitola Gradi. Il vino italiano ai tempi del cambiamento climatico, ilche dallo scorso gennaio è online sul canale YouTube di Will Media, e realizzato grazie alla collaborazione con FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (youtube.com/@willmedia). Gradi accompagna il pubblico in un viaggio in Italia, da sud a nord, per esplorare un contesto fatto di vite, e di viti, aggrappate strenuamente alla loro terra d’appartenenza, alla ricerca costante di nuove idee e soluzioni per affrontare le evoluzioni che riguardano il pianeta che abitiamo. Il lavoro racconta storie di vera resilienza e prova a immaginare come sarà la viticoltura del futuro.