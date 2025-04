Liberoquotidiano.it - Gli Usa di Trump sono diventati un altro mondo

Leggi su Liberoquotidiano.it

fa, ma l'Europa cosa fa? Senza offesa per le oche e gli asini, a Bruxelles starnazzano e ragliano. L'Italia non segue questo coretto sgangherato, Giorgia Meloni ieri ha dimostrato, ancora una volta, di avere una linea politica realista, ha ribadito che i dazisbagliati, ma ha respinto l'avanti popolo delle cancellerie europee che vogliono rispondere acon i contro -dazi, una manovra tafazziana. La nostra economia trasformatrice e esportatrice ne uscirebbe a pezzi, gabellata due volte, prima da Washington e poi da Bruxelles, geniale. La nostra dipendenza dall'export in America è alta, ma i nostri prodotti noncosì facilmente sostituibili, moltipresenti nella filiera strategica americana, dunque per negoziare con la Casa Bianca dobbiamo partire da questo vantaggio competitivo, la qualità del Made in Italy e la sua infungibilità, che si estende anche a prodotti di largo consumo, pensate all'alimentare.