Dazi i timori delle imprese Si parte dal netto vantaggio nella bilancia commerciale

bilancia commerciale che ha un rapporto nel 2024 di trenta a uno (659 milioni di export verso gli Stati Uniti rispetto a 19 milioni di import), normale che l’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia provocato uno scossone nel mondo imprenditoriale senese. Tutti predicano calma e auspicano una soluzione che passi dal dialogo, a partire dal presidente della Camera di commercio Massimo Guasconi, così come i rappresentanti delle categorie e dei Consorzi. Ma inevitabile iniziare a fare i conti. I numeri, intanto, desunti dai dati ufficiali della Camera di commercio. Nel 2024 Siena ha quasi dimezzato l’export verso gli Stati Uniti, passando da 1,3 miliardi di euro a 659 milioni. Ma il tracollo è dovuto interamente alla farmaceutica (che viene da una dinamica di crescita a tre cifre negli ultimi anni), retrocessa da 992 a 291 milioni. Lanazione.it - Dazi, i timori delle imprese. Si parte dal netto vantaggio nella bilancia commerciale Leggi su Lanazione.it Con unache ha un rapporto nel 2024 di trenta a uno (659 milioni di export verso gli Stati Uniti rispetto a 19 milioni di import), normale che l’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia provocato uno scossone nel mondo imprenditoriale senese. Tutti predicano calma e auspicano una soluzione che passi dal dialogo, a partire dal presidente della Camera di commercio Massimo Guasconi, così come i rappresentanticategorie e dei Consorzi. Ma inevitabile iniziare a fare i conti. I numeri, intanto, desunti dai dati ufficiali della Camera di commercio. Nel 2024 Siena ha quasi dimezzato l’export verso gli Stati Uniti, passando da 1,3 miliardi di euro a 659 milioni. Ma il tracollo è dovuto interamente alla farmaceutica (che viene da una dinamica di crescita a tre cifre negli ultimi anni), retrocessa da 992 a 291 milioni.

Dazi, i timori delle imprese. Si parte dal netto vantaggio nella bilancia commerciale. BASSANO DEL GRAPPA | DAZI, I TIMORI DI COLDIRETTI: «SE SI CHIUDE QUELLO AMERICANO CERCHEREMO ALTRI MERCATI». Dazi di Trump, i timori di Sadegholvaad: "Rimini messa peggio di altre province. Chi rischia di più”. Le imprese marchigiane pagheranno dazio a Trump? I timori di Cna per farmaceutica, moda, macchinari e metalli. Dal basilico alla nautica, i timori della Liguria per i dazi di Trump. Dazi, Urso: "Timori per la farmaceutica, c'è il rischio di farsi male". Ne parlano su altre fonti

Ecco la ricetta anti dazi, si può con "flessibilità, diversificazione, innovazione e made in Italy" - Il presidente camerale Da Pozzo anticipa il monitoraggio dell'incidenza sulle imprese friulane e ricorda come, pur restando gli Usa un riferimento primario, stiano crescendo nuovi mercati per le espor ... (udinetoday.it)

Prandini: “Per vino, olio e le eccellenze italiane un danno da 3 miliardi” - Il presidente di Coldiretti avverte sui rischi per l’agroalimentare. “L’Europa si faccia sentire ma non deve rispondere ai dazi con altri dazi. Il nostro ... (repubblica.it)

Dazi Trump: all’Italia potrebbero costare fino a 20 miliardi. Sono 3.300 le imprese esportatrici. Ecco i settori più colpiti - Le nuove tariffe al 20% su agroalimentare, farmaceutica e chimica potrebbero ridurre le esportazioni tra il 13,5% e il 16,4%. Il settore vinicolo tra i più colpiti. Per l'olio d'oliva sarà avvantaggia ... (msn.com)