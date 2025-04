Monza operai in stazione | come sarà il nuovo piazzale dopo la fine dei lavori

operai e machinari al lavoro nel piazzale della stazione, in via Arosio.Gli interventi, pianificati dal comune, prevedono la rimozione della pavimentazione in ciottoli ammalorata e la sistemazione della scalinata di collegamento tra l’ingresso della stazione e la strada, una nuova posa per la. Monzatoday.it - Monza, operai in stazione: come sarà il nuovo piazzale dopo la fine dei lavori Leggi su Monzatoday.it e machinari al lavoro neldella, in via Arosio.Gli interventi, pianificati dal comune, prevedono la rimozione della pavimentazione in ciottoli ammalorata e la sistemazione della scalinata di collegamento tra l’ingresso dellae la strada, una nuova posa per la.

Monza, operai in stazione: come sarà il nuovo piazzale dopo la fine dei lavori. Piazzale della stazione: i lavori sono cominciati ma non convincono tutti. L’anno inizia con 35 crisi industriali. Tremano oltre undicimila operai in tutta la Brianza. Monza, cantiere all’ex Tpm: il nuovo Spazio 37 e poi la Casa di comunità. Il vecchio centro sociale sarà un hub per persone in difficoltà. Chiudono alcuni "pezzi" di autostrada a Milano: tutti i percorsi alternativi. Ne parlano su altre fonti

Piazzale della stazione: i lavori sono cominciati ma non convincono tutti - L'inizio dei lavori era stato annunciato dall'amministrazione comunale proprio per l'inizio del mese di aprile e per una spesa complessiva di 36mila euro. Si parla della riqualificazione della pavimen ... (monzatoday.it)

Monza Est, la firma più attesa. Nuova stazione sulla linea S7. L’apertura? "Obiettivo 2028" - Sarà una rivoluzione sui binari a Monza. A partire da una ... e Rfi per la realizzazione dell’opera e la presentazione del rendering del progetto. Una stazione piccola e moderna, accessibile ... (msn.com)

Vendeva eroina alla stazione di Monza: fermato da due agenti in borghese - L’indagine della Mobile su furti e rapine tra metrò e zona Garibaldi. In manette 41, di cui 18 minorenni, tutti egiziani o marocchini. Collanine e orologi finivano in un alloggio occupato di via ... (msn.com)