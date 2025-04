Accoltellato dopo una lite sul bus | arrestato un ragazzo di 17 anni

lite è continuata in strada e all'improvviso uno dei due ha Accoltellato l'altro, per poi scappare. Ma è stato rintracciato e arrestato.È successo a Cinisello Balsamo, alle porte di Monza, nel pomeriggio di giovedì 3. Monzatoday.it - Accoltellato dopo una lite sul bus: arrestato un ragazzo di 17 anni Leggi su Monzatoday.it Prima una banale discussione, per futili motivi, a bordo di un bus. Poi laè continuata in strada e all'improvviso uno dei due hal'altro, per poi scappare. Ma è stato rintracciato e.È successo a Cinisello Balsamo, alle porte di Monza, nel pomeriggio di giovedì 3.

Accoltellato dopo una lite sul bus: arrestato un ragazzo di 17 anni. Accoltellato dopo una lite sul bus: arrestato un ragazzo di 17 anni. Accoltellato dopo una lite sul bus: arrestato un ragazzo di 17 anni. Assago: litigio sul predellino, accoltellato mentre sale sul bus. Accoltellato per difendere lo smart phone, 17enne salvato da un'autista di bus. Firenze, 17enne muore accoltellato dopo una lite in strada a Campi Bisenzio. Ne parlano su altre fonti

Accoltellato dopo una lite sul bus: arrestato un ragazzo di 17 anni - Prima una banale discussione, per futili motivi, a bordo di un bus. Poi la lite è continuata in strada e all'improvviso uno dei due ha accoltellato l'altro, per poi scappare. Ma è stato rintracciato e ... (milanotoday.it)

Cinisello Balsamo, accoltellato per strada da un ragazzo dopo la lite scoppiata sull'autobus: 42enne in gravi condizioni - Un banale diverbio su un mezzo pubblico con una coda violenta in strada. Da un lato un 42enne egiziano, dall’altro un ragazzino diciassettenne, italiano. È quest’ultimo a sferrare un colpo con un'arma ... (milano.corriere.it)

Lite su un bus, diciassettenne accoltella un uomo a Cinisello: arrestato per tentato omicidio - La vittima è un uomo di 42 anni. L’aggressione è avvenuta in via Matteotti dopo che i due sono scesi dal mezzo ... (milano.repubblica.it)