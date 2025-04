Ilrestodelcarlino.it - Blackout nell’illuminazione pubblica

Nuovi disagi per interruzioni improvvise e inattese del servizio elettrico gestito da E-Distribuzione, che in qualche caso ha interessato anche lailluminazione, con segnalazioni di problematiche sulla sicurezza generale da parte di diversi cittadini. Accade a Rolo, dove già nei mesi scorsi erano stati segnalati simili problemi in alcune zone del paese, comprese aree del centro storico già alle prese con fenomeni di degrado, consumo di droga, vandalismi e microcriminalità in genere. "Da diverso tempo – confermano dal municipio rolese – si verificano interruzioni del servizio elettrico gestito da E-Distribuzione. Nelle ultime settimane, proprio per questo motivo, abbiamo contattato frequentemente i tecnici di E-Distribuzione, i quali hanno assicurato che prossimamente effettueranno un intervento risolutivo sulla linea.