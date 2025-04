Roberto Vecchioni | A Bergamo mi scateno i giovani non smettano mai di sognare

Bergamo. "A Bergamo mi scateno: è una città che mi ha dato parecchio dal punto di vista artistico. Mi sono esibito sui palchi bergamaschi tante volte e si è creato un feeling speciale con questo territorio e con i suoi abitanti. È un luogo in cui mi sento libero, sto bene e ogni volta torno volentieri". Così Roberto Vecchioni esprime il suo entusiasmo in vista del concerto che lo vedrà protagonista giovedì 10 aprile alle 21 alla ChorusLife Arena nell'ambito del suo tour "Tra il silenzio e il tuono".Il cantautore, paroliere, scrittore e poeta, amatissimo dal pubblico di diverse generazioni, darà vita a una serata di musica e monologhi, regalando come sempre tante emozioni.La prima parte è dedicata ai brani dell'ultimo album "L'Infinito" per poi lasciare spazio ad alcuni classici del suo repertorio: lo abbiamo intervistato per saperne di più.

