Franco Donati del Gruppo Cevico | Innovazione e Internazionalizzazione a Vinitaly

Franco Donati è il presidente del Gruppo Cevico, importante realtà cooperativa fondata nel 1963 che unisce 923 famiglie di viticoltori, 31 cantine socie conferenti e 3.605 ettari di vigneto in Romagna. Presidente, cosa rappresenta oggi Vinitaly per il vostro Gruppo? "Ci presentiamo con una partecipazione importante. Nel padiglione 7, agli stand D7 ed E10, con due spazi dedicati rispettivamente uno al comparto export e alle nostre aziende controllate – Cantine Giacomo Montresor, Medici Ermete, Orion Wines – e l'altro al canale HoReCa che sarà animato da degustazioni e Masterclass curate dai nostri enologi. Nel padiglione 1, all'interno dello stand E16 dell'Emilia-Romagna, accoglieremo invece gli operatori della Grande Distribuzione Organizzata, mentre per il focus dedicato agli spumanti del marchio Bolè saremo nello spazio E15".

