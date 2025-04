Ilrestodelcarlino.it - Sterline d’oro rubate: ricettatore condannato

In più occasioni aveva venduto diversein oro. Per questo motivo un fermano di 39 anni è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo, è statoa due anni per il reato di ricettazione continuata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato incastrato dai carabinieri di Porto San Giorgio al termine una complessa indagine ed era stato denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo. Grazie a un’attività investigativa articolata e minuziosa, supportata da verifiche effettuate presso i punti di "compro oro" a Fermo, Porto San Giorgio e Civitanova Marche, erano state individuate e recuperate diverse preziosetrafugate alcune settimane prima a un uomo di Porto San Giorgio, che ne aveva subito denunciato il furto. Era così emerso che 39enne di Fermo aveva venduto le monetein più occasioni, utilizzando il proprio documento di identità.