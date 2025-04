Ilgiorno.it - Il ricorso al Tar sulle Provinciali. I giudici danno torto ad Amato

Il Tar della Lombardia ha rigettato ildel sindaco di Magherno, Giovanni, che contestava i risultati delle elezionipavesi del settembre 2024.era candidato consigliere nella lista “La provincia dei Comuni – Palli presidente“, che ha vinto le elezioni. Aveva ottenuto 4.288 voti e non era stato eletto in Consiglio provinciale perché superato di 14 punti da Paola Patrucchi con 4.302 voti. Nelha contestato l’annullamento di tre schede a suo favore da parte del seggio elettorale. Conteggiando tali preferenze, i punti assegnati adsalirebbero a 90, più dei 76 di Patrucchi. Il Collegio aveva disposto che la Prefettura verificasse la situazione. Con una memoria depositata a marzo il ricorrente aveva sottolineato come dalla verifica emergesse "la chiara volontà dei rispettivi votanti di esprimere la preferenza a mio favore", chiedendo la correzione dei risultati elettorali.