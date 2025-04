Ilrestodelcarlino.it - Spiaggia e salvataggi: "Pasqua senza torrette. Le vedremo a maggio"

inservizio dio. Sembra un controsenso dopo che la Capitaneria di porto nazionale aveva emanato su tutto il territorio nazionale la norma che vedeva l’apertura dello stabilimento balneare collegata alla necessità di offrire il servizio ai fini della sicurezza dei clienti. Ma la battaglia delle cooperative dei bagnini pare che abbia colpito nel segno. A ‘salvare’ i bagnini dovrà essere un documento di valutazione dei rischi. "All’interno verranno inseriti tutti i dati relativi allo storico delle affluenze in determinati periodi, persino la temperatura dell’acqua media che sconsiglia un tuffo in mare, e i dati statistici sulle annualità precedenti che mostrano come i casi di bagnanti in difficoltà e i rischi relativi alla balneazione siano minimi", premette Mauro Vanni, presidente di Confartigianato imprese balneari.