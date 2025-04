Il Farneto era il fiore all’occhiello di San Lazzaro Ora i residenti vanno via

"Il Farneto era il fiore all'occhiello di San Lazzaro. Ora molte abitazioni sono rimaste vuote, e alcuni residenti hanno scelto di andarsene". Parole amare quelle della vicesindaca Sara Bonafè, che ci ha accompagnato sui luoghi più colpiti dalle ultime alluvioni: Idice, Ponticella e appunto il Farneto.

Auriemma: “Kvara era il fiore all’occhiello del Napoli, che errore non averlo sostituito…” - Il Napoli aveva il fiore all’occhiello, era lui. Capisco non voler reinvestire i 75 milioni incassati, ma 20-25-30 milioni li vuoi spendere per un sostituto?”. Siete fuori casa o senza pc? (tuttonapoli.net)