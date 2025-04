Ilrestodelcarlino.it - Addio all’insegnante Cesarini

alla professoressa Marina(foto), aveva 79 anni. Originaria di San Marino, viveva a Puianello (Quattro Castella) dove, per volontà della defunta, è stato celebrato il funerale in forma privata. Era molto conosciuta a Vezzano dove aveva a lungo insegnato alle scuole medie; in precedenza insegnò anche a Casina e Correggio. Il marito Antonio Masia era stato comandante della stazione dei carabinieri di Vezzano. Lascia i figli Massimiliano e Federico, le nuore, i nipoti. Tanti i suoi ex studenti che hanno ricordato la sua disponibilità e competenza. "Ciò che un’insegnante scrive sulla lavagna della vita non potrà mai essere cancellato" hanno detto i suoi famigliari. Non fiori, ma offerte alla Croce Rossa di Quattro Castella. m. b.