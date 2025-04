Ilgiorno.it - Si finge Carmen Silva per estorcere denaro a un connazionale

Leggi su Ilgiorno.it

La voce era quella di, presidente dell’associazione “Ci siamo anche noi“, la fotografia anche. Ma non era lei a chiamare un peruviano per chiedere una considerevole somma. Qualcuno, usando un numero americano, si è impossessato dell’identità della donna di origine peruviana che da trent’anni vive in Italia, e ha tentato di ottenereda un conoscente. "Questa telefonata – spiega(nella foto) – è arrivata due settimane dopo lo “smarrimento“ che ho denunciato di gran parte della mia modesta pensione e di tutti i documenti. Rappresento un’associazione di volontariato e mi sono sempre sforzata di dare la migliore immagine del migrante ben integrato e disposto a lavorare. Mi rivolgerò alla Polpost".