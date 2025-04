Quotidiano.net - Consorzio vini di Romagna al Vinitaly 2025: focus su Albana e Sangiovese

Roberto Monti è il presidente deldi. Come si presenta ilaltaly? "Ildiè presente al Padiglione 1 Emilia-con una grande area espositiva che riunisce 18 associate con desk aziendale, per offrire ai visitatori un ricco contesto d’incontro con tutte le tipologie diDOP e IGP romagnoli, e con banco istituzionale al quale si potranno apprezzare le migliori espressioni della produzione romagnola. In un tempo pieno di incertezze, anche per il vino, vogliamo ribadire con forza ed entusiasmo che - in linea con la sua storia plurimillenaria - il vino non si ferma e continua ad accompagnare con classe e semplicità i momenti alti e quelli lievi, incontri istituzionali, popolari, familiari, la festa e la quotidianità". Il mondo del vino sta cambiando.