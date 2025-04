Piano del parco eolico bocciato dalla Regione | Rovina il paesaggio

bocciato il parco eolico denominato Monte Giarolo. La Regione ha espresso parere negativo al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica sul progetto. L'iniziativa consiste nella realizzazione di un impianto eolico industriale tra Piemonte e Lombardia, nel Comune di Santa Margherita di Staffora. Il cantiere per la realizzazione avrebbe una durata di 48 mesi e prevede l'installazione di grandi aerogeneratori, 20 in totale (8 nel parco eolico Ovest e 12 nel parco eolico Est), alti oltre 200 metri con potenza nominale complessiva pari a 124 megawatt da installare sul crinale dell'Appennino a ridosso dei Monti Chiappo, Ebro e Giarolo. Per la Regione però l'opera danneggerebbe in modo irreparabile l'ambiente, alterando il paesaggio. Della stessa opinione i Comuni piemontesi, che hanno dato parere negativo per le stesse motivazioni.

