Lanazione.it - Biotti: "Combatteremo fino in fondo": "L’impianto ha tenuto", dice Passione

Leggi su Lanazione.it

"Ormaiall’ultimo grado di giudizio perché sono pronunce ingiuste. Il morale dei miei assistiti? Un po’ basso ma non molleranno di un centimetro", sintetizza l’avvocato Manfredi(foto in basso a sinistra) che sin dall’inizio dell’inchiesta ha seguito questa controversa vicenda giudiziaria. Assisteva sei dei 10 agenti che il 17 febbraio 2021 erano stati condannati con rito abbreviato dal gup Jacopo Rocchi ed altri 4 della penitenziaria che avevano scelto la strada del dibattimento conclusa con le condanne, più pesanti, sempre per tortura del 9 marzo 2023. Che sono state sì diminuite come aveva invocato anche il procuratore Ettore Squillace Greco ma non come aveva indicato. In tre casi si superano, seppure di poco, i 4 anni per cui c’è il rischio che con un’eventuale conferma della Cassazione debbano scontare qualche settimana.