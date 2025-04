Bergamonews.it - Apre Cascina dell’Agro don Pennati: luogo di rinascita per giovani in difficoltà

Bergamo. Undi passaggio in cui essere accolti per ricostruire la propria vita e comprendere cosa significhi avere un’abitazione e un lavoro, tornando attivi nella comunità. Questa è la missione delladon, che sarà inaugurata in via Cesare Correnti, domenica dalle 10.30 con una messa e un rinfresco preparato da ragazzi e volontari della Comunità Don Milani.È un progetto voluto dalla Fondazione don Fausto Resmini per aiutare concretamente chi cerca superare con impegno le proprie fragilità, mettendosi alle spalle il disagio o i guai per la giustizia, verso il reinserimento, il lavoro e l’autonomia. Potranno essere accolti fino a dieciin uscita dal carcere o dalla Comunità don Milani di Sorisole per essere inseriti in percorsi lavorativi. Deve la sua realizzazione, soprattutto, all’impegno di don Roberto, sacerdote del Patronato San Vincenzo e dell’amico don Fausto Resmini.