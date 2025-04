Una commedia per aiutare i pazienti oncologici

Ridere e divertirsi, ma con un obiettivo importante: fornire assistenza e conforto ai malati oncologici. Sabato alle 21, nel teatro Persiani di Recanati andrà in scena lo spettacolo di beneficenza "Tre separati e mezzo", commedia dialettale in due atti di Pietro Romagnoli, organizzata dall'associazione "Casa Accoglienza Maceratese" e realizzata dalla compagnia teatrale "Ci credo". Nata nel 2006 da un'iniziativa del dottor Luciano Latini, l'associazione opera nel Maceratese e ha come suo obiettivo la realizzazione di progetti e iniziative che possano sostenere le persone che affrontano una malattia oncologica e le loro famiglie. L'evento è patrocinato dal Comune di Recanati e realizzato in collaborazione con Anffas, Astea e Bcc Recanati e Colmurano. Il ricavato della serata sarà devoluto ai malati dei reparti di oncologia dell'Ast3 Macerata.

