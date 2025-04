Lanazione.it - Autopsia su Roberta Mazzuoli: indagini sull'omicidio colposo al San Giuseppe Hospital

Alcuni interrogativi potrebbero avere una risposta già nelle prossime ore. È il giorno dell’sul corpo di, la 48enne di Abbadia San Salvatore (Siena) che venerdì scorsa è morta dopo l’anestesia al Sandi Arezzo. Si sarebbe dovuta sottoporre a un intervento chirurgico ad un occhio: un’operazione di routine che però non è mai iniziata. A distanza di sette giorni, stamani, verrà conferito l’incarico al professor Mario Gabbrielli dell’università di Siena che effettuerà l’sul corpo della donna. All’esame si accompagnerà anche una maxi perizia affidata al professor Vittorio Pavoni primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Prato. Questi i professionisti scelti dalla procura di Arezzo ma all’orizzonte si intravede una vera e propria guerra di perizie, dove ognuna delle parti in causa nominerà un tecnico di riferimento: e ognuno smentirà l’altro, come accade in questi casi.