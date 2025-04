Ilrestodelcarlino.it - Hotel destinati agli stagionali

da trasformare in foresterie per i dipendentidello stesso settore ricettivo. Anche quest’anno il Comune ha presentato la manifestazione di interesse per chi voglia partecipare. Per aderire, le strutture devono essere in regola e devono fare prezzi giornalieri per posto letto tra i 10 e i 15 euro. In cambio avranno un to della tassa sui rifiuti, che verrà considerata come domestica e non come struttura ricettiva. Un anno fa parteciparono due strutture e solo una arrivò a sottoscrivere la convenzione con il Comune. Quest’anno l’amministrazione ci riprova, con una manifestazione che considera i prossimi tre anni, ma per Federlaberghi serve "dare maggiori agevolazioni, altrimenti si rischia di non avere un aumento di adesioni" sottolinea il direttore Luca Cevoli. Intanto diversi imprenditori del settore hanno negli ultimi anni preso in gestione piccole strutture da adibire ad alloggio per i dipendenti delle proprie strutture.