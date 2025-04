Lanazione.it - Furti di fari e navigatori a Firenze: tre denunciati dalla polizia

Leggi su Lanazione.it

fireTreperché durante la notte rubavanosatellitari dalle auto in sosta. I ‘cannibali delle auto’ - così definiti dagli investigatori della Polstrada di Pistoia che, con i colleghi di, stavano, da tempo, monitorando il fenomeno deiin danno di veicoli in sosta - avevano scambiato sia il capoluogo che altre località della Toscana come posti dove approvvigionarsi liberamente di costosi pezzi di ricambio da rivendere poi nel mercato parallelo illecito. Il gruppo criminale veniva in trasfertaCampania a. Gli investigatori li hanno individuati e si sono appostati in attesa che si muovessero per poi pedinarlo. Quando i ladri hanno realizzato il primo colpo su due Jeep Renegade in sosta in un parcheggio nei pressi di via Faentina, zona Cure, i tre hanno cercato di fuggire,ma dopo un breve inseguimento - con tentativo di investimento dei poliziotti e di speronamento - sono stati fermati.