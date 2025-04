Ilrestodelcarlino.it - "Siamo una città giovane e in espansione"

"Carpi è unaancora ine questo è un dato positivo. Crescono le nascite e aumentano gli immigrati, soprattutto dagli altri comuni italiani e attiriamo persone da Modena e Reggio Emilia, ma anche, sia pure in misura molto minore, dall’estero. Si tratta soprattutto di giovani in età lavorativa, e questo è un altro elemento positivo da evidenziare". Mariella Lugli, vice sindaca e assessora ai Servizi Demografici, così commenta i dati che emergono dal report sui principali indicatori demografici su Carpi al 31 dicembre 2024. "Questa indagine, che ci restituisce una fotografia della popolazione – prosegue la Lugli - è la prima che abbiamo realizzato dopo aver ricostituito l’Ufficio statistica che mancava da diversi anni ma che riteniamo necessaria per poter indirizzare al meglio la nostra azione politica.